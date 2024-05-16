Son dakika haberi! AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğanın partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kadrolarda değişim mesajı veren Başkan Erdoğan, Dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. dedi. Hükümete karşı kurulan FETÖVARİ kumpasa karşı sert tepki gösteren Erdoğan, Kanununun dışına çıkan, hatası, kastı, marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. ifadelerini kullandı. Kurulan tuzaklara karşı net mesajı veren Erdoğan, FETÖye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar görüyoruz ki asla boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da iyi biliyoruz. Biz o tuzağa düşmeyeceğiz. şeklinde konuştu.