Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışında milletvekillerine hitap etti. Meclisteki tüm partilere yeni anayasa çağrısı yapan Başkan Erdoğan, Türkiyeyi, 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin öncelikli sorumluluğudur. dedi. Ankarada terör eyleminin engellenmesiyle ilgili Başkan Erdoğan, Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır. Alçaklar emellerine ulaşamamıştır, asla da ulaşamayacak. ifadelerini kullandı. Özellikle sanat öne sürülerek milli iradeye kast edenlerin propagandasının yapılmasını kabul edemeyiz. Başkan Erdoğan FETÖ propagandasına kabul etmeyeceklerini bildirdi. AİHMin FETÖ kararına sert tepki gösterdi. ABye rest çeken Erdoğan, yeni şartlara tahammüleri olmadığı belirterek, Bize karşı kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklardan geri dönmeleri lazım. Yapmazlarsa bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler. şeklinde konuştu.