Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristanın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı TDT Gayriresmi Zirvesi’ne katıldı. Türk dünyasına Kıbrıs Türklerine omuz verin çağrısı yapan Başkan Erdoğan, KKTCnin bulunmadığı bir Türk dünyası aile fotoğrafının her zaman eksik kalacağını düşünüyoruz. ifadelerini kullandı. İşgalci İsrailin saldırıları sonucu Gazzenin cehennemi yaşadığını belirten Başkan Erdoğan dünyaya önemli bir çağrı yaptı. Erdoğan Türk dünyasına da 21 Mart teklifinde bulundu.