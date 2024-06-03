Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstişare ve Değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Irak ve Suriyenin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridoruna tepki göstererek Batalık kurutulmadan huzur yok dedi. Öte yandan Türkiyenin Filistin halkının yanında olduğunu söyleyen Erdoğan Varsın birileri rahatsız olsun. Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz ifadelerini kullandı. AK Partinin yeni yol haritasını da açıklayan Erdoğan AK Parti bu yeni dönemin banisi olacak. Siyaseti bir kayıkçı kavgasına dönüştürmenin kimseye faydası dokunmaz. Siyaset sorunlara ortak akılla, kararlılıkla çözüm üretmek için yapılır. Türkiyenin önünde tarihi fırsat pencerelerin açıldığı dönemde eski tartışmalarla zaman harcamayı gereksiz görüyoruz şeklinde konuştu.