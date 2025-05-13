Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 16.45te başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiyenin pusulasının aydınlık ve müreffeh ufukları gösterdiğini ifade eden Erdoğan, Küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiyenin kaptan köşkü liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir, emin ve ehil ellerdedir. dedi. PKKnın fesih kararını ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, Her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır. Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geri kalmıştır. ifadelerini kullandı.