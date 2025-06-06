Türkiye’de tarihi bir dönemeç olan Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli bir adım daha atılıyor. PKK’nın 12 Mayıs’ta silah bırakıp kendini feshetmesiyle başlayan yeni süreçte, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin TBMM çatısı altında tüm siyasi partilerin katılımıyla Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulması önerisine, Başkan Erdoğan’dan yeşil ışık geldi. Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvinin aktardığına göre Başkan Erdoğan, son MYK toplantısında Bayram’dan sonra Meclis’te komisyon kurulması konusunu müzakereye açalım diyerek sürece siyasi destek sinyali verdi. MİT ve TSK’nın kontrolünde süren silah bırakma sürecine paralel olarak, Meclis’te kurulacak komisyonun toplumsal ve siyasi zemini güçlendirmesi ve süreci kalıcılaştırması hedefleniyor. Komisyonun, Meclis tatile girmeden önce kurulması planlanıyor...