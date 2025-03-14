Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMMde düzenlenen Milletvekilleri ile İftar Programında önemli açıklamalarda bulundu. 27 Şubatta terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşiğin aşıldığına dikkat çeken Erdoğan, Beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. dedi. Siyasi partilere çağrı yapan Başkan Erdoğan, Gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. dedi. Başkan Erdoğan iftar yemeği öncesi ve sonrasında DEM Parti’nin Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.