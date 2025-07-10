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Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kanlı prangayı söküp atıyoruz | Tarihi müjdeyi vereceğiz / 10.07.25

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kanlı prangayı söküp atıyoruz | Tarihi müjdeyi vereceğiz / 10.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kanlı prangayı söküp atıyoruz | Tarihi müjdeyi vereceğiz / 10.07.25

Takvim 06:09
02

İmralı'dan gelen 7 dakikalık videonun şifreleri! Teröristbaşı Öcalan'dan PKK'nın bitişi için yeni manifesto: Bu sözlerle duyurdu / 10.07.25

Takvim 03:48
03

Minguzzi'nin ailesi tehdit edilmişti! Davada karar açıklandı | Vicdansızdan akla ziyan savunma: Belki babam araştırma yapmak için girmiştir / 10.07.25

Takvim 05:04
04

Fenerbahçe Belçikalı kanat oyuncusu için Arsenal'in kapısını çalmaya hazırlanıyor! Trossard harekatı başlıyor / 10.07.25

Takvim 01:02
05

TAKVİM AK Parti Grubu'nda! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarih verdi: DEM Parti İmralı Heyeti ile görüşeceğiz | "Murat Çalık" açıklaması / 10.07.25

Takvim 02:02
06

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ayar: 100 yıllık "Halk" partisi olmuş haraç partisi | Rüşvet alan hesap verecek | "Erken seçim yok Bay Özgür" / 10.07.25

Takvim 05:24
07

TAKVİM ne dediyse o! DEM duyurdu... PKK cuma günü Süleymaniye'de silah bırakmaya başlıyor / 10.07.25

Takvim 00:00
08

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni fezleke! Turhan Çömez ve Turan Taşkın Özer de listede / 08.07.25

Takvim 01:26
09

Rant tezgahı CHP yandaşı Halk Tv’de kurulmuş! İtirafçı iş insanı tek tek anlattı / 08.07.25

Takvim 03:57
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