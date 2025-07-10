Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında terörsüz Türkiye süreci ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Beklenen tarihi müjdeyi vereceğiz. ifadelerini kullandı. İklim Kanunu için Tamamen yerli ve millidir vurgusu yapan Erdoğan, Değil tarım arazilerimizi 1 karış toprağımızı alacak güç dünyada yok dedi. CHPnin içine düştüğü yolsuzluk sarmalına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Şikayet eden de edilen de CHPli dedi. Özgür Özelin erken seçim çağrılarına da kapıyı kapattı. Takvim.com.trden Fatma Gül AK Parti Grup Toplantısını TBMMde takip etti.