Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada terörle mücadeledeki kararlılığa ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı. Terörsüz bir Türkiye için el birliğiyle çalışıyoruz. diyen Erdoğan, bölgesel operasyonlarla elde edilen başarıları ve Cumhur İttifakı’nın güçlü iradesini dile getirdi. Trabzon’un Türkiye Yüzyılı’nda öncü bir şehir olacağını belirten Erdoğan, şehre yönelik yeni bir havalimanı ve Trabzonspor için altyapı kamp merkezi müjdesi verdi.