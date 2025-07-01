Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Terörsüz Türkiye sürecini zehirlemeye çalışanları sert bir dille uyararak, Sadece ülkemiz içinde değil örgüt içinde de bazı unsurların süreci baltalamaya çalıştığı anlaşılıyor. Ülkemiz bu tuzaklara düşmeyecek tecrübeye sahip. Ama milli güvenliğimize karşı bir hamle olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başını tek tek ezeriz ifadelerini kullandı. Ayrıca TAKVİM sık sık Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin sabotajları deşifre ederek gündeme getirerek manşetlerine taşıdı.