Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin gebermesini İnsan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olarak niteledi. Gülenin ilahi adaletten kaçamayacağını belirten Erdoğan, Nerede olurlarsa olsunlar FETÖcü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacağız şeklinde konuştu. Haritalar yeniden kanla çizilirken iç cephemizi sağlam tutalım çağrısı yapan Erdoğan, Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresi kişisel hesaplara kurban edilmesin! Terörsüz şiddetsiz Türkiyeyi inşa edelim diyerek net bir mesaj verdi.