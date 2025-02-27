Başkan Recep Tayyip Erdoğan 71 yaşına girdi. Başkan Erdoğan, telefonla arayarak, mesaj yollayarak ya da sosyal medyada paylaşım yaparak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından doğum gününü tebrik eden milyonlara sosyal medya hesabından teşekkür etti. Erdoğan, Allahın izniyle, bu can bu tende oldukça daha adil bir dünya için çalışmaya, her şey Türkiye için diyerek yol yürümeye devam edeceğiz. dedi. Başkan Erdoğanı doğum günü sebebiyle başta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev olmak üzere birçok lider telefonla arayarak tebrik etti.