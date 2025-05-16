Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezinde düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan sözlerinin başında Konyadaki depremi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Emperyalistlerin asırlık kirli tuzaklarına dikkat çeken Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapın bir araya geldiğinde cihana hükmettiğini ifade etti. Erdoğan, Kimileri ihanetle, kimileri cehaletle ayrışmayı körüklüyor. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz, biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. dedi.