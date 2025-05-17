Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutlukun başkenti Tiranda düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiyenin Avrupanın güvenliği için kritik önemde olduğunu belirten Erdoğan, Savunma ve güvenlik gibi konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz. dedi. İstanbuldaki görüşmelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, Ukraynada silahların susması için kritik dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir. ifadelerini kullandı. Erdoğan, Avrupanın Gazze için tüm imkanları seferber etmesi gerektiğini belirtti.