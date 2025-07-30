Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın davetine icabetle Türkiyede. Başkan Erdoğan, Külliyede Tokayevi resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini pekiştirecek 20 yeni anlaşma imzalandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kazakistan ile ticaret hedefinin 15 milyar dolar olduğunu bildirdi. Gazzeden gelen vahşet görüntüleri nedeniyle İsrailin insanlıktan nasibini almadığını belirten Başkan Erdoğan, Bu barbarlık karşısında herkesin sesini daha fazla yükseltmesi şarttır. ifadelerini kullandı.