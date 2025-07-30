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Başkan Erdoğan'dan Tokayev'le ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Türkiye ile Kazakistan arasında imzalar atıldı / 29.07.25

Başkan Erdoğan'dan Tokayev'le ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Türkiye ile Kazakistan arasında imzalar atıldı / 29.07.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Tokayev'le ortak basın toplantısında önemli açıklamalar | Türkiye ile Kazakistan arasında imzalar atıldı / 29.07.25

Takvim 06:12
02

Kamu işçisine yeni zam teklifi! Masadaki rakam ne? İşte 6 aylık periyotlarda oranlar

Takvim 02:14
03

Beştepe'de kritik zirve! MGK Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak | Orman yangınları, Terörsüz Türkiye, Suriye... / 29.07.25

Takvim 01:31
04

Ev aile yardımı ve ikramiye zammı masaya taşınıyor! Emekliye yeni kazanç kapıları

Takvim 02:45
05

Trump 50 günlük süreyi kısalttı Moskova Borsası düşüşe geçti! Netanyahu'ya Gazze tepkisi: "Çocuklar çok aç görünüyor" / 29.07.25

Takvim 00:00
06

Daltonlar Suç Örgütü üyesi Ahmet Aydın Türkiye'ye iade edildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "Enselerindeyiz bizden kaçamayacaklar" / 29.07.25

Takvim 03:36
07

Memura kira yardımı emekliye aile desteği! Masaya hangi konular gelecek? Zam pazarlığında geri sayım

Takvim 05:32
08

Üniversite tercih dönemi başladı! Uzmanı dikkat edilmesi gerekenleri 10 maddede sıraladı: Tercihi planlayın, meslekleri araştırın... / 29.07.25

Takvim 05:45
09

Gündem orman yangınları ve Terörsüz Türkiye! Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: "İhmali olan varsa gereken yapılacak" / 29.07.25

Takvim 06:18
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