Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli ve Edirneden sonra Tekirdağa geçti. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, manşet silahını devreye sokan Batıya ve küresel tetikçilere Bu Batı alışacak! Öyle dergilerle mergilerle Erdoğana saldırmak işi çözmez. İşi burası meydanlar çözer ifadeleriyle tepki gösterdi. CHPnin HDPKK ve Kandille yol yürümesine tepki gösteren Başkan Erdoğan, Cumhuriyet ile yaşıtım diyen CHP, cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlere devleti teslim etmeye çalışıyor dedi. Erdoğan, Gelin bu işi ilk turda açık ara bitererek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi en güzel şekilde ortaya koyalım şeklinde konuştu.