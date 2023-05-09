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Başkan Erdoğan'dan Trakya çıkarması! Kırklareli ve Edirne'den sonra Tekirdağ'a geçti: "Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirelim" / 08.05.23

Başkan Erdoğan'dan Trakya çıkarması! Kırklareli ve Edirne'den sonra Tekirdağ'a geçti: "Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirelim" / 08.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan Trakya çıkarması! Kırklareli ve Edirne'den sonra Tekirdağ'a geçti: "Gelin bu işi ilk turda açık ara bitirelim" / 08.05.23

Takvim 03:49
02

PKK'nın "Kılıçdaroğlu'na şans verin" çıkışı sonrası Bay Bay Kemal'den bölücülere methiyeler: "HDP bize destek veriyor, memnunuz" / 08.05.23

Takvim 02:19
03

Bjelica siftahı yaptı! Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti / 08.05.23

Takvim 01:30
04

Başkan Ali Koç’tan Jesus’a ültimatom: "Bu futbolu kabul etmiyorum" / 09.05.23

Takvim 01:03
05

7'li koalisyonun riyakar siyaseti Adana'da tescillendi! Mansur Yavaş'tan HDP paçavralarının gölgesinde 'milliyetçilik' naraları / 08.05.23

Takvim 02:22
06

Başkan Erdoğan, 'Yüzyılın Mitingi'ne damga vuran 85 yaşındaki Hüseyin amca ile telefonda görüştü / 08.05.23

Takvim 01:35
07

Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet / 08.05.23

Takvim 04:22
08

Yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar ismi dev kulüpler ile anılan Ganalı stoper için yarışa girdi! / 08.05.23

Takvim 02:57
09

Başkan Erdoğan TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı: "Bu ülkenin hiçbir ferdi kaybetmeyecek" / 08.05.23

Takvim 03:33
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