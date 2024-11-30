Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen TRT World Forumda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın BMdeki 5 daimi üyenin eline ve diline bırakılamayacağını ifade eden Erdoğan, Her kriz aynı zamanda bir imkandır. Adalete, barışa ve istikrara açılan bir fırsat penceresidir. dedi. Konuşmasını provoke etmeye çalışanlara sert tepki gösteren Erdoğan, Siyonistlerin burada dili ağzı olma. Dünyadaki siyonistler Erdoğanın nerede durduğunu iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız. dedi.