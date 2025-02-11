Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezyanın başkenti Kuala Lumpurda düzenlenen Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Dünyanın bir paylaşım kavgasında olduğunu ve yeni bir düzene ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, Haklıyı, mazlumu, zayıfı değil güçlüyü, zorbayı, seçkini, zengini koruyan bu yapının aynı şekilde devam etmesi doğru da mümkün de değildir. dedi. ABD Başkanı Trump ve Netanyahunun Gazzedeki tehcir planına sert tepki gösteren Erdoğan, Filistin halkına ikinci bir Nekbe yaşatmaya Allahın izniyle kimsenin gücü yetmez yetmeyecektir. ifadelerini kullandı.