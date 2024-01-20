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Başkan Erdoğan'dan TSK'nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya'nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar / 20.01.24

Başkan Erdoğan'dan TSK'nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya'nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar / 20.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan TSK'nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya'nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar / 20.01.24

Takvim 02:44
02

Dünya Türkiye'nin uzay yolculuğunu konuşuyor! Alper Gezeravcı'nın dünyadan 300 kilometre uzaklıktaki ilk yemeği haşlama et oldu / 20.01.24

Takvim 03:46
03

7.500 TL'nin altındaki kök aylıkta '5510 Ek 19' detayına dikkat | Emekliye fark hesabı: SSK ve Bağ-Kur'lular ne kadar ek zam farkı alacak?

Takvim 02:31
04

Başkan Erdoğan'dan Yalova'daki AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 20.01.24

Takvim 02:15
05

Böyle dostlar düşman başına! Anıl Altan ile evliliğinde problem olduğu konuşuluyordu! Pelin Akil'den köstebek iması / 20.01.24

Takvim 00:55
06

İtalyan ekibi Napoli transfer teklifini Galatasaray'a sundu! Victor Nelsson’a bonuslarla 10 milyon Euro / 20.01.24

Takvim 01:27
07

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde! 2023'ün en yoğunu: En yakın rakibine 120 uçuş fark attı

Takvim 01:02
08

EYT'liye en az 10 bin TL: Refah payından bu yıl emekli olanlar da yararlanacak mı? Ek zamlar nasıl uygulanacak?

Takvim 00:52
09

CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'tan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan... / 19.01.24

Takvim 00:53
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