Son dakika haberi! TCG Anadolu’dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin TSK ikinci en büyük gemisi olacak TCG Derya ile birlikte TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve insansız deniz aracı olan Marlin Sida bugün donanmaya teslim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesinde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Savunma sanayi projelerinde yerlilik oranının yüzde 80e vardığını belirten Erdoğan, Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz. dedi. Gazzedeki durumun Rusya-Ukrayna savaşına benzediğine dikkat çeken Erdoğan, Emin olun benzer bir pişmanlık Gazzedeki trajedi için de yaşanacaktır. Bugün bölgemize uçak gemilerini göndererek İsrail yönetimine sınırsız ve şartsız destek verenleri hepimiz ibretle takip ediyoruz. ifadelerini kullandı.