Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan 108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerde sizlerden günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak, koşacak bir tempo ve motivasyonla işinize sarılmanızı bekliyorum. Ben Cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum beş, bilemediniz altı saat. Gece eve gidişlerim bazen 12, bazen 1, bazen 2. dedi. Öte yandan TSKyı hedef alan CHPli Sezgin Tanrıkuluna sert tepki gösteren Erdoğan, Sözde vekil terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da bizim verme mükellefiyetimiz var ifadelerini kullandı. Sosyal medya üzerinden sığınmacı provokasyonu yapanlara da değinen Erdoğan Sosyal medyada örgütlenen üç beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız şeklinde konuştu.