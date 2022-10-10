Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleştirilen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Avrupadaki enerji krizine dikkat çekeren Biz tüm hazırlığımızı yaptık. Derdimiz doğalgazı vatandaşımıza daha uyguna nasıl verebiliriz ifadelerini kullandı. Öte yandan 2023 asgari ücret hakkında da açıklama yapan Erdoğan Aralık ayını işaret edip, Derdimiz şuan itibarıyla Aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Biz bunun için varız, yolsuzlukların olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiyeyi biz yaparız dedi. Öte yandan TÜGVAyı hedef alanlara da tepki gösteren Erdoğan, Bu gençleri terör örgütlerine, cinsi ve fikri sapkınlıklara heba edemeyenler TÜGVAya saldırıyor şeklinde konuştu. Erdoğan, Kılıçdaroğlunun HDP yakınlığına da dikkat çekerek Yasin Börünün katillerini de Bay Kemalin yandaşlarını da çok iyi biliyoruz diye konuştu.