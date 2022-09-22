Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD’li işadamları ile bir araya geldiği yemekte açıklamalarda bulundu. ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefine ulaşması için çalıştıklarını belirten Başkan Erdoğan, ABD ile savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin önüne müttefiklik hukukumuza aykırı suni engeller getirilmektedir. Bu durum ticari ilişkilerimizin yanı sıra tüm NATO coğrafyasının güvenliğini de menfi şekilde etkilemektedir. Stratejik bakıştan yoksun salt birtakım lobilerin Amerikalı karar alıcıların üzerinde kurduğu baskı sonucu gelişen bu yanlış ve yanlı tutum esasen Amerikan çıkarlarına da zarar vermektedir. Bu nedenle bu tek taraflı ve haksız engellemelerin bir an önce kaldırılması bizler kadar sizlerin de davasıdır. dedi.