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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalar / 13.10.23

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalar / 13.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalar / 13.10.23

Takvim 00:00
02

Sette büyük kavga! Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah birbirine girdi: Herkes herkesi biliyor / 13.10.23

Takvim 00:50
03

FETÖ'nün evlatlığı Enes Kanter, Amerikan FOX News kanalında Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi alçak iftiralarla hedef aldı / 13.10.23

Takvim 01:52
04

1.800 günlük indirim EYT kapısını açacak: Kimler yararlanacak? Nasıl emekli olunacak?

Takvim 02:11
05

YPG/PKK'yı destekleyen ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken'dan peş peşe skandal açıklamalar! Biden'ın yalanlarını tekrarladı / 13.10.23

Takvim 02:50
06

PKK/YPG elebaşı Nuri Mahmud'dan çaresizlik itirafı: "Türkiye bizden güçlü! Aramızda denge yok, yeni nesil silahlarla vuruyorlar" / 12.10.23

Takvim 02:09
07

Batı basını yine şaşırtmadı! Tek Tweetle kirli algı: Filistinliler öldü İsrailliler öldürüldü / 12.10.23

Takvim 02:36
08

Netanyahu yalanladı ABD doğruladı! Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul: 'Mısır saldırıyı 3 gün önce haber vermişti' / 12.10.23

Takvim 01:46
09

ABD'li senatör Lindsey Graham'dan skandal sözler: Gazze'yi dümdüz edin! Dini savaşın içindeyiz İsrail'in yanındayım... / 12.10.23

Takvim 01:28
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