Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Gazzedeki katliama sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Şu an itibariyle Gazzede su, ekmek, gıda yok. Bütün bunlar İnsanlar Haklarına ters. Nerede Batı? dedi. ABDnin İsraile destek için uçak gemisi göndermesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, ABD uçak gemisi gönderiyor, 2. uçak gemisi de gelecek. Bay Amerika, Amerika nere? Filistin, İsrail nere? Ne işin var senin orada? Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzin ile körük ile gitmek mi yakışır? ifadelerini kullandı.