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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan “Türkiye Yüzyılı - Değerlerin Yüzyılı” programında önemli açıklamalar / 18.12.22
Başkan Erdoğan'dan “Türkiye Yüzyılı - Değerlerin Yüzyılı” programında önemli açıklamalar / 18.12.22

Başkan Erdoğan'dan “Türkiye Yüzyılı - Değerlerin Yüzyılı” programında önemli açıklamalar / 18.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan “Türkiye Yüzyılı - Değerlerin Yüzyılı” programında önemli açıklamalar / 18.12.22

Takvim 02:07
02

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
03

Brezilya basınından bomba iddia: Jorge Jesus sezon bitmeden gidecek / 12.12.22

Takvim 01:02
04

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
05

Emekliye promosyonda aralık fırsatı! Hangi banka ne kadar veriyor? Ödeme nasıl artırılacak? / 05.12.22

Takvim 03:03
06

Selvi Hanım'ın uyuması CHP'deki iç kavgayı ateşledi! Enver Aysever gerçek suçluyu gösterdi / 09.12.22

Takvim 00:37
07

Dünya Kupası finalini izleyen Başkan Erdoğan, Katar’da Elon Musk ile sohbet etti / 18.12.22

Takvim 00:47
08

Fener gözünü Rubens’e dikti! 21 yaşındaki Brezilyalı’nın menajeri ile temasa geçildi / 19.12.22

Takvim 01:15
09

Fransa ırkçı yüzünü gösterdi! Fransız medyası, Paris'te başından vurularak öldürülen Akın Genç ile ilgili tek haber bile yapmadı / 19.12.22

Takvim 02:10
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