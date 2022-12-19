Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı - Değerlerin Yüzyılı” programında önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğluna sert tepki gösteren Erdoğan, Birileri helalleşmeye gidecekmiş. Önce gel Diyarbakır anneleriyle helalleş. Önce 10 yaşındaki kızları Kandile kaçıranlarla gezmeyi bırak dedi. Yunanistanın Egedeki provokatif eylemlerine dikkat çeken Başkan Erdoğan, Egede çılgınlıklar yapıyorlar bizimkiler de gerekeni yaptı. Bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik, göstereceğiz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhur ittifakı ile görüşme sonrası seçim tarihi vereceklerini duyurdu.