Başkan Erdoğan, Lozan Barış Antlaşmasının 101inci yıl dönümünde Türkiye Yüzyılı vurgulu anlamlı bir mesaj paylaştı. Türkiyenin bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirdiğini belirten Erdoğan, Her gün yeni bir krizin patlak verdiği, geleceğe dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerine odaklanmış durumdadır. İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir. Birlik ve beraberlik içinde aydınlık yarınlarımıza yürüyoruz dedi.