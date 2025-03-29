Başkan Recep Tayyip Erdoğan 9. Milli İrade İftarı programında önemli açıklamalarda bulundu. Gazzenin yanında olmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar kardeşlerimizin yanında olacağız. dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özelin büyük bir akıl tutulması yaşadığını belirten Erdoğan, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor, resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Mandacı deyince bize saldırıyorlar. Sizin yaptıklarınızın İngiliz Muhipleri Cemiyetinden ne farkı var? ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdi.