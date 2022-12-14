Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesine katılmak üzere Türkmenistanda. Kritik ziyaret öncesi konuşan Başkan Erdoğan, Zirve doğal gaz konusunda adım atmaya yönelik. Türkmen gazını Hazar üzerinden ülkemize getireceğiz. ifadelerini kullandı. Antalyadaki selde devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Erdoğan, Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. dedi.