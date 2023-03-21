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Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda önemli açıklamalar! Depremin maliyeti ne kadar? "Esas mücadele başlıyor" / 21.03.23

Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda önemli açıklamalar! Depremin maliyeti ne kadar? "Esas mücadele başlıyor" / 21.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda önemli açıklamalar! Depremin maliyeti ne kadar? "Esas mücadele başlıyor" / 21.03.23

Takvim 03:09
02

Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme / 21.03.23

Takvim 01:35
03

CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk'ten skandal tehdit! "Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek" / 21.03.23

Takvim 02:06
04

CHP yandaşı Fatih Portakal bile gördü: Erdoğan gibi aurası yüksek bir lider her zaman çıkmaz / 21.03.23

Takvim 01:26
05

CHP'li Doğan Subaşı canlı yayında rezil oldu! "AK Parti'den daha fazla konut yıktık" dedi sayı veremedi / 21.03.23

Takvim 02:00
06

Kandil'den 6'lıya "iktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" zılgıtı! PKK elebaşı Kalkan ve Kılıçdaroğlu'ndan ağız birliği / 21.03.23

Takvim 02:32
07

Başkan Erdoğan Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kabul etti! Şimşek'ten 'katkı vermeye hazırım' mesajı / 21.03.23

Takvim 02:19
08

G.Saray’ın sözleşme teklifine Icardi’den yanıt geldi / 21.03.23

Takvim 01:19
09

Önce BAYKAR'ı hedef aldı şimdi de TOGG'u! 6'lı koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan zaman ayarlı provokasyon / 21.03.23

Takvim 02:04
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