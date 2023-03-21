Başkan Erdoğan, AB’nin Ev Sahipliğinde Düzenlenen Uluslararası Konferansa canlı bağlantı ile katılıdı. Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hasarının 104 milyar doları bulması beklendiğini belirterek, Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Yıkılan yerleri yeniden ihya ve inşa edeceğiz. ifadelerini kullandı. Öte yandan konferansın kapanışında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ve Suriyedeki depremzedeler için Uluslararası Bağışçılar Konferansında yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhüdü yapıldığını bildirdi.