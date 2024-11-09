Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbulda düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Günümüzde bireylerin hayata yaptıkları katkılar değil neyi aldığı, neyi yediği, neyi paylaştığı daha çok gündemde, dijital kültürde yalan ile gerçek yer değiştirdi. dedi. Yapay zekanın adaletsizlikleri derinleştiren yönünün kimi zaman gözardı edildiğine dikkati çeken Erdoğan, Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. diyerek eşitsizliği gidermenin asli görevli olduğunu ifade etti. Yeniden seçilen ABD Başkanı Trumpa Gazzede barış çağrısı yapan Erdoğan, Trumptan 2. başkanlık döneminde eski yönetimin hatalarını terk etmesini bekliyoruz. Daha fazla kan akmaması, savaşın bitmesi için elini taşın altına koymasını bekliyoruz. şeklinde konuştu.