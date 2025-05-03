Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İşgal dönemindeki sinsi oyunlar Yeşilay ile akamete uğratıldı. dedi. Çocuklarımız ebeveynleriyle geçirdikleri zamandan fazlasını sanal alemde geçirdiklerini belirten Erdoğan, İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. dedi. Muhalefetin 28 Şubat döneminde içki kullanmadığı için vatandaşları fişlediğini belirten Erdoğan, Biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halka astronomik fiyata sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. diyerek CHPyi yerden yere vurdu. Erdoğan, Polisimizin üzerine araç süren, otobüs süren şuursuz bir zihniyetten başka bir türlü davranmalarını da açıkçası beklemiyoruz. ifadelerini kullandı.