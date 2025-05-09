Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Vakıflar Haftası Kutlama Programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve yurt dışında restorasyonu tamamlanan 101 vakıf eserinin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, Bu eserler ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki dostlarımız için hayırlı uğurlu olsun. dedi. İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle evliliğin zorlaştırılmasını doğru bulmadıklarını belirten Erdoğan, Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum. diyerek vakıflara çağrı yaptı.