Başkan Recep Tayyip Erdoğanın yoğun diplomasi mesaisi devam ediyor. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABDnin başkenti Washingtona gidiyor. Toplantıda Türkiye, Gazzenin sesi olacak. Erdoğan’ın muhataplarıyla İsrailin Gazzede uyguladığı katliamın durdurulması ve kalıcı barışın yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmeler yapması bekleniyor. Öte yandan Başkan Erdoğanın ABD Başkanı Bidenla da görüşme yapması planlanıyor. Görüşmede terörle mücadele ve Suriyenin kuzeyindeki PKK/YPG hareketliliği gibi konuların ele alınması öngörülüyor.