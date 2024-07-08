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Başkan Erdoğan'dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze'nin sesi olacak: 'Teröristan'a asla müsaade yok / 08.07.24

Başkan Erdoğan'dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze'nin sesi olacak: 'Teröristan'a asla müsaade yok / 08.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze'nin sesi olacak: 'Teröristan'a asla müsaade yok / 08.07.24

Takvim 02:11
02

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet çarkı! Kira, kredi kartı borcu, kasko... Hepsini iş adamına ödetmiş | WhatsApp'ta para trafiği / 08.07.24

Takvim 02:41
03

Begüm Öner Bodrum'daki fiyatları Yunan adalarıyla karşılaştırdı: "Ciddi bir fark var" / 07.07.24

Takvim 01:08
04

Tasarruf paketi Meclis'te: 32 maddeden oluşuyor I Kamu çalışanlarına tek maaş zorunluluğu!

Takvim 02:01
05

Hollanda'nın kaptanı Virgil van Dijk'den flaş Barış Alper Yılmaz ve Arda Güler sözleri / 06.07.24

Takvim 01:01
06

Emekliye 3 ek zam formülü! Nasıl hesaplanıyor? Temmuz maaşına yetişir mi?

Takvim 05:27
07

Yıllık zam Haziran enflasyonu ile belli oldu: Emekliye yüzde 86.16! Nasıl hesaplanıyor?

Takvim 03:55
08

Çiftçide 1,5 lira olan limon tezgahta 20 liraya çıktı! Arz-talep dengesiyle açıklamak mümkün değil: "Ne oldu bizim şu Hal Yasası işi?" / 05.07.24

Takvim 04:32
09

Başkan Erdoğan, Özgür Özel'e yaptığı KKTC teklifini açıkladı: Biz bu noktada Devlet Bahçeli Bey ile gideriz | CHP'deki eş-dost akrabalarına tepki / 05.07.24

Takvim 04:54
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