Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Savcıları tehdit eden muhalefete sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Kanunun verdiği yetkiyle hukuksuzlukların peşine düşen yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, mahkemelere baskı kuramaz, yargı camiamıza parmak sallayamaz. dedi. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesini madde madde açıklayan Başkan Erdoğan, Şiddet mağduru kadınların korunması birinci önceliğimiz. ifadelerini kullandı. Erdoğan, trafikte işlenen suçlara ilişkin cezaların artırılacağını belirterek duruşmaların 2 aydan fazla ertelenmeyeceğini bildirdi.