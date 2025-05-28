Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yeni anayasa için çok kritik bir mesaj verdi. Darbe anayasası utancından bu milleti mutlaka kurtaracağız diyen Erdoğan,10 hukukçuyu görevlendirdiğini söyledi. Terör duvarının yıkılmasıyla Türkiyenin şahlanacağını vurgulayan Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakının iki güçlü lideri olarak, sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı biliyoruz ifadelerini kullandı. CHPli belediyelerin depreme bütçe ayırmak yerine konserler üzerinden vurgun yapmasına tepki gösteren Erdoğan, Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir! Olamaz... Sorunlara neşter vurma vakti geldi dedi.