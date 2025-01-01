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Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı... 2025'in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge! / 31.12.24

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı... 2025'in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge! / 31.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı... 2025'in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge! / 31.12.24

Takvim 06:17
02

Haydi Galata Köprüsü'ne: İsrail soykırımına "dur" de! / 31.12.24

Takvim 06:57
03

Kandil Öcalan'ı pazarlık malzemesi yaptı! Elebaşı Bese Hozat YPG'yi koz olarak kullanıp şart koşmaya kalktı | Bir de bölücü tehdit / 31.12.24

Takvim 07:06
04

Önce UNESCO sonra IFJ! 4 PKK/YPG'liyi aklayan skandal rapor... "Türkiye'ye soruşturma açılsın" talebi / 31.12.24

Takvim 02:49
05

Türkiye Maarif Vakfından "FETÖ" açıklaması: "Kırgızistan'daki 43 okul 1 üniversite 1 yönetim binası TMV idaresine geçti" / 31.12.24

Takvim 03:11
06

Eyüpsultan’da otomobil İETT otobüsü ile çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti / 31.12.24

Takvim 01:32
07

PKK ve FETÖ’nün paralı kalemi Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı / 31.12.24

Takvim 04:12
08

"Altyapı" denince akla gelen isimlerden Nedim Yiğit TAKVİM'e konuştu: "Yetenek değil eğitim sorunu var" / 01.01.25

Takvim 05:53
09

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu / 31.12.24

Takvim 00:14
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