Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında 2025in şifresi olacak ifadeler kullandı. Erdoğan, Türkiye Yüzyılını kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönemde, terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlılıkla adımlar atacağız. dedi. Ekonomiye yönelik mesajlar da veren Başkan Erdoğan, Konut, kira ve gıda başta olmak üzere, fahiş fiyatlarla milletimizin ekmeğine göz diken fırsatçılarla mücadelemizi 2025 yılında da kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu vesileyle, vatandaşlarımızdan geçmişte Türkiyeye ağır faturalar ödetmiş popülist söylemlere prim vermemelerini özellikle istirham ediyorum. ifadelerini kullandı.