Son dakika haberleri... Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Büyük İstanbul Mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, meydanda 650 bin kişinin olduğunu açıkladı. Görevdeki CHPli yönetim İstanbula hizmet etmediğini belirten Erdoğan, Bu şehri bu CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. Sağlam aday sağlam adam. Murat Kurum ile İstanbulda yeni bir dönemi başlatacağız dedi. CHPdeki balya balya para skandalına değinen Erdoğan, Bunun tutarlı, mantıklı bir izahını yapamadılar. Kendilerine emanet edilen oyları kirlettiler. ifadelerini kullandı. CHPli İBB Başkanı İmamoğlunun metro yaptık yalanıyla ilgili de konuşan Erdoğan, İstanbuldaki tüm metroları biz yaptık biz. diyerek tepki gösterdi. Teşkilata talimat veren Erdoğan, Hala kafası karışık, kararını verememiş varsa, eve gidince onları arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa cevap vereceğiz. şeklinde konuştu.