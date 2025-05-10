Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. 11 aydır enflasyonun kesintisiz düştüğünü belirten Erdoğan, Küresel belirsizliklerin azalmasıyla birlikte Türkiyenin gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif yönde ayrıştığına hep birlikte şahit olacağız. Programın en önemli hedeflerinden biri vatandaşı hayat pahalılığından kurtarmak. dedi. Yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHPli Özele sert tepki gösteren Erdoğan, Bunun adı ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir, ispiyonculuktur. Kantarın topuzu kaçtı. ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHPnin bir an önce normalleşerek vesayet prangalarını kırmasının şart olduğunu bildirdi.