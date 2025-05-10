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Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHP'li Özel'e sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir / 09.05.25

Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHP'li Özel'e sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir / 09.05.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli markalara boykot çağrısı yapan CHP'li Özel'e sert tepki: Bunun adı ekonomik tetikçiliktir / 09.05.25

Takvim 07:01
02

Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Yıldız oyuncudan flaş hamle / 09.05.25

Takvim 07:02
03

Özgür Özel - Yılmaz Özdil kavgası alevleniyor: Geri vitesi yedirirler adama! | SZC TV'ye "armut" tepkisi / 09.05.25

Takvim 04:20
04

Trump yine kafaları karıştırdı! Çin’e dikkat çeken gümrük vergisi mesajı / 09.05.25

Takvim 03:33
05

Çağın belası: Dijital bağımlılık! Çocuklardan gençlere... Herkes tehlikede! / 09.05.25

Takvim 06:45
06

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı görüntülerinin yer aldığı cihazı söken İBB personeli tutuklandı / 09.05.25

Takvim 03:55
07

Hocaların hedefi zafer! Trabzonspor - Galatasaray derbisinin 11'leri netleşti / 09.05.25

Takvim 07:18
08

Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu! İlk mesaj Gazze / 09.05.25

Takvim 01:47
09

Gündem Terörsüz Türkiye! MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu / 09.05.25

Takvim 01:17
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