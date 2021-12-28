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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi! / 28.12.21
Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi! / 28.12.21

Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi! / 28.12.21

150 Bölüm | 06:40:35

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01

Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi! / 28.12.21

Takvim 01:35
02

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlar merak ediyordu! 375 ile 638 TL arasında AGİ ödenecek / 20.12.2021

Takvim 01:52
03

Memur ve emeklinin Ocak maaşı belli oldu! Yüzde 40 zam geliyor: 15 Ocak'ta, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine...

Takvim 02:06
04

Döviz çakıldığı halde indirim yapmayan patronlara çağrı: Alalım sizi etiketlerin başına!

Takvim 02:41
05

CHP'li İBB'deki ekmek skandalı büyüyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun'un rakamlarını Halk Ekmek yetkilisi çürüttü / 23.12.21

Takvim 02:09
06

DİAYDER'in sözde imamlarına HDP'den seçim talimatı verildiği ortaya çıktı / 27.12.21

Takvim 02:19
07

Cyle Larin konusunda flaş gelişme! Beşiktaş yönetimi Kanadalı yıldızla son bir görüşme yapma kararı aldı / 22.12.21

Takvim 01:11
08

Bakan Çavuşoğlu'ndan BAE ziyareti sonrası flaş açıklamalar: Körfez’e karayoluyla ticaret başlayacak! / 17.12.21

Takvim 02:42
09

İnternette hedef 10 milyar TL! Döviz düştü vatandaşlar yılbaşı alışverişine başladı

Takvim 04:10
10

En az 4.850 TL, maaş 659 TL, aile yardımı 400 TL ikramiye! İşte memur maaşına yapılacak zam miktarı

Takvim 01:14

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