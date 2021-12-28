Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: 2021 yılında tam 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi! / 28.12.21

Başkan Erdoğan, pandemi sürecinde kesintiye uğrayan yüz yüze diplomasi maratonuna 2021 yılında hız verdi. Yurt dışı ziyaretlerini yılın başında Belçika ile açan Erdoğan, finali Katar ile yaptı. 14 yurt dışı seyahat gerçekleştiren Erdoğan, Afrika açılımını kara kıtada üç ülkeyi ziyaret ederek sürdürdü. Erdoğan, Türkiye’de düzenlenen zirvelere de ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Antalya Diplomasi Forumu’nda Haiti, Kosova, Kenya, Karadağ liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Eski Almanya Başbakanı Angele Merkel’le veda ziyaretinde bir araya gelen Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne de katıldı. Cumhurbaşkanı son olarak İstanbul’da 3. Türkiye-Afrika zirvesine katılarak toplantıya katılan 16 Afrikalı liderle temaslarda bulundu.