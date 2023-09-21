Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler BM 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New Yorkta bulunan Başkan Recep Erdoğan, Türkevinde temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakisi kabul etti. Görüşme, basına kapalı yapıldı. Başkan Erdoğanın Miçotakisi kabulünde, iki liderin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirildi. İki ülke arasında yol haritasının çizildiği görüşmenin ardından İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Buna göre siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılarının Ekim ortasındaki toplantıları; Kasım ayındaki Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları ve 7 Aralıkta Selanikte düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısı hayata geçirilecektir. denildi. Erdoğan, Miçotakis kabulünün ardından Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü.