Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısına önemli açıklamalarda bulundu. Katil İsrailin Başbakanı Netanyahuyu ayakta alkışlayan ABD Kongresine sert tepki gösteren Erdoğan, Gazze Kasabına kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor. dedi. 6 başlıkta çağrı yapan Erdoğan, Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. HIT-30 Programıyla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. ifadelerini kullandı.