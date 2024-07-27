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Başkan Erdoğan'dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 26.07.24

Başkan Erdoğan'dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 26.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Yüksek Teknoloji Teşvik Programı Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar / 26.07.24

Takvim 07:06
02

Türkiye'nin Irak ve Suriye ilişkileri terör örgütünü telaşlandırdı| Kapana kısıldıklarını itiraf ettiler! PKK elebaşı Mustafa Karasu: "Düşünmek bile istemiyorum" / 26.07.24

Takvim 06:55
03

Türkiye'nin yeni doğal gaz gemisi geliyor! Bakan Alparslan Bayraktar tarih verdi | Rize'den müjde... Yeni hedef Ege! Nijer'de altın üretimi! / 26.07.24

Takvim 07:16
04

Okan Buruk'tan Jose Mourinho sözleri: Hayranı değilim! / 26.07.24

Takvim 07:52
05

İki dünya devi Mauro Icardi'yi istiyor! Galatasaray'ın yıldızı için yarış başladı / 26.07.24

Takvim 05:08
06

Seçil Erzan'ın "yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığında yeni iddianame: Nur Erkasap'ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor / 26.07.24

Takvim 06:53
07

İzmir Konak'taki elektrik faciasında 2 gencin ölümüne neden oldular: 2 kişiye ev hapsi, 9 kişiye şartlı tahliye! / 26.07.24

Takvim 06:54
08

2024 Paris Olimpiyatları'nda Gazze'ye destek: Katil Netanyahu'nun ülkesine protesto / 26.07.24

Takvim 02:01
09

Başkan Erdoğan'dan katil Netanyahu'yu ayakta alkışlayan ABD Kongresi'ne sert tepki: "Gazze Kasabı'na kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor" / 26.07.24

Takvim 04:31
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