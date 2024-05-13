Son dakika haberleri...Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Katzın Başkan Erdoğanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahuya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmasına çok sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir ifadeleri kullanıldı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de skandala çok sert tepki göstererek, İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür. O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek ifadelerini kullandı.