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Başkan Erdoğan'ı küstah ifadelerle hedef alan terör devleti İsrail'in bakanı Katz'a çok sert tepki: Soykırım örgütünün sözcüsü / 13.05.24

Başkan Erdoğan'ı küstah ifadelerle hedef alan terör devleti İsrail'in bakanı Katz'a çok sert tepki: Soykırım örgütünün sözcüsü / 13.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'ı küstah ifadelerle hedef alan terör devleti İsrail'in bakanı Katz'a çok sert tepki: Soykırım örgütünün sözcüsü / 13.05.24

Takvim 02:01
02

Katar'da Hamas heyeti ile görüşme! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Heniye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi / 13.05.24

Takvim 00:38
03

Kanarya devam dedi! Fenerbahçe Kayserispor'u farklı geçti / 13.05.24

Takvim 04:31
04

Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' diye bağıran taraftarlara saldırı! / 13.05.24

Takvim 00:55
05

Galatasaray'dan şampiyonluk adımı! / 13.05.24

Takvim 02:39
06

Bugün günü açıklanıyor! Hedef 100 milyarlık tasarruf: İşte tepeden tırnağa bütün devlet dairelerinde kemer sıktıracak paketin detayları

Takvim 04:08
07

Yunanistan ile iş birliği artacak | Gözler Ankara'ya çevrildi! Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde hangi konular yer alacak? / 13.05.24

Takvim 06:30
08

Soykırımcı İsrail'e destek veren ABD'li komedyen Jerry Seinfeld'i sahneye gömdüler! Öğrencilerden "Filistin'e özgürlük" sloganı / 13.05.24

Takvim 02:33
09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu / 13.05.24

Takvim 07:04
10

Özel sektörde personel alımları hızlandı! İŞKUR ilanları peş peşe yayınladı: 174 bin işçi aranıyor!

Takvim 02:30
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