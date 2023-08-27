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Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a AK Parti'den yaylım ateşi: Haddini yerini bil / 26.08.23

Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a AK Parti'den yaylım ateşi: Haddini yerini bil / 26.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'a AK Parti'den yaylım ateşi: Haddini yerini bil / 26.08.23

Takvim 04:19
02

6 milyon memur ve emekli için karar 'zam'anı! Kim, neler bekliyor? Kurulda kimler var?

Takvim 02:41
03

Hem emekli aylığı hem ikramiye artacak! 3600 ek gösterge gelirlere nasıl yansıyacak? Düzenleme ne zaman hayata geçecek? Kimler yararlanacak?

Takvim 01:52
04

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı zodyak botla kaza geçirdi! Çocukları son anda kurtuldu... Şok detaylar... Açıklamalar peş peşe geldi / 25.08.23

Takvim 03:49
05

Arabulucu 1 Eylül'de devrede! Kira uzlaşmazlığına 4 haftada çözüm

Takvim 02:20
06

İngiltere merkezli BBC Özgür Özel'in yol haritasını açıkladı! Tavşan yola çıkıyor / 26.08.23

Takvim 02:04
07

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kiev'de "tahıl koridoru" mesajı: Canlandırılması Türkiye için öncelik / 26.08.23

Takvim 02:03
08

BDDK’dan konut kredileri ve konut teminatlı kredilere ilişkin yeni karar

Takvim 01:02
09

Memur ve emeklilerin zam mesaisi! Gözler hakem heyetine çevrildi: Memur zammında flaş gelişme... / 26.08.23

Takvim 02:30
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