14-28 Mayıs seçimlerde PKK ve FETÖ ile kol kola yürüyen CHP, milli irade tokadıyla sandığa gömülmüştü. Alınan yenilgi sonrası her gün yeni bir rezilliğe imza atan CHP bu sefer de Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almaya kalktı ve hakaret etti. CHP Dikili ilçe kongresinde konuşan CHP İzmir milletvekili Mahir Polatın küstah sözlerine AK Parti çok sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Kaybetmenin acısıyla ve parti içi kavgada ön plana çıkmak için battıkları bataklığın tezeğini sağa sola sıçratmaya çalışıyorlar. Biz buna fırsat vermeyiz. Haddini ve yerini bil Mahir Polat. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye siyasetinde temsil ettiği ve yaşattığı siyasi ahlakın damlasını damlatsa, sana okyanus gibi gelir; boğulursun dedi.