Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı yönünde itirazda bulunan eski Hakkari Hakimi Ahmet Çakmakın iki kız kardeşinin de Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Çakmakın kardeşi Hülya Enin ayrıca FETÖye ait bir şirkette çalıştığı, ve itirafçı örgüt üyelerinin ifadelerinde faaliyetlerini ilişkin ifadeler bulunduğu ortaya çıktı. Hakim Çakmakın ise 2014 yılı İcra Müdür yardımcılığı sınav sorularının FETÖ tarafından çalınmasıyla ilgili soruşturmada yer aldığı öğrenildi.