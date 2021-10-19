Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyareti Fransız basınında geniş yankı uyandırdı! Türk SİHA'larına övgü dolu sözler / 19.10.21

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Fransız basını, Başkan Erdoğan'ın Angola, Nijerya ve Togo'ya gerçekleştirdiği ziyareti yakından takip ederken, Türk SİHA'lara övgülerde bulundu. Le Figaro gazetesi, "Bu SİHA'lar dünyadaki savaşlarda hayal edilen silahtır. Savaş uçaklarından 20 kat daha ucuz ve hiçbir pilotunun hayatını tehlikeye atmıyor" ifadelerini kullanırken; Fransız devlet radyosu RFI "(Türk SİHA'lara ilişkin) Batılı emsallerinden daha ucuz ve Çinlilerin SİHA'larından daha kaliteliler" şeklinde bir habere imza attı. Le Monde gazetesi, ise Türkiye'nin 20 yılda Afrika'daki büyükelçilik sayısının 9'dan 43'e çıkardığını ve ticaret hacmini 4 milyar dolardan 26 milyar dolara yükselttiğini belirtti.