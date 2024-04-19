Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonrası dün düzenlenen partisinin TBMM Grup toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında 4 ana başlık üzerinde duran Erdoğan, teşkilata önemli mesajlar verdi. Tarihi konuşmanın şifrelerini Sabah Gazetesi yazarları Okan Müderrisoğlu ve Mahmut Övür, köşelerine taşıdı. Müderrisoğlu, Erdoğan, 14-28 Mayıs 2023 ve 31 Mart 2024 seçimlerinin içeriğini, fırsat ve risklerini iyi analiz etmiş. Belli ki çok aceleci davranmayacak! derken Övür, Gerçekten de AK Parti değişimi içselleştiren ve kendini yenilemeyi bilen bir parti. Bu AK Partinin kısa tarihinde defalarca görüldü. ifadelerini kullandı.