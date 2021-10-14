Başkan Erdoğan’ın Ankara'ya davet ettiği ‘Kusursuz Kulak’ Bager konuştu: Sesini duyunca dünyalar benim oldu / 14.10.21

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Muş'un köyünde yaşayan doğuştan görme engelli, üstün yetenekli Bager Çalışcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a piyano çalma hayalini telefonda gerçekleştirmişti. Başkan Erdoğan'ın Ankara'ya davet ettiği Çalışcı ve ailesi çok özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a piyano çalmayı çok istediğini belirten Bager, "Telefonda Cumhurbaşkanımızın sesini duyunca dünyalar benim oldu. Artık yalnız olmadığımı hissediyorum." dedi.