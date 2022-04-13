Başkan Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davalara yönelik açıklama / 13.04.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının dört tanesinin Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini açıkladı. Avukat Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, Bugün itibariyle kesinleşen başka bir dosya bulunmamaktadır ifadelerine yer verdi. Açıklamada Man Adası iddiaları bağlamında davalı Kemal Kılıçdaroğlunun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalarının da kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Yargıtay kararlarına atfen, sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım açıklamalar, gerçeği yansıtmadığı gibi, bu nitelikteki açıklamalar ve haberler mahkeme kararlarının sorumsuzca çarpıtılmasından başka bir anlam da taşımamaktadır. ifadelerine yer verildi.