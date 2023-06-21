Rus gazeteci Mihail Gusman, Başkan Recep Tayyip Erdoğanı anlatan belgesel hazırlanmış ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Türkiyenin Moskova Büyükelçiliğinde yapılan gösterimin ardından A Haber ekranlarına çok özel açıklamalarda bulunan Mihail Gusman Başkan Erdoğanın dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayarak, O çok derin akıl sahibi, yapıcı düşünce tarzına sahip bir strateji uzmanıdır. Onunla görüştüğüm için çok mutluyum ve böyle fırsatların ilerde de olacağını umuyorum. Rusyada da Erdoğan çok seviliyor ve kendisi Rusyada en popüler siyasetçiler arasında ilk sırada geliyor ifadelerini kullandı.