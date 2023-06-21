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Başkan Erdoğan'ın belgeselini hazırlayan Rus gazeteci Mihail Gusman A Haber'e konuştu: Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip / 20.06.23

Başkan Erdoğan'ın belgeselini hazırlayan Rus gazeteci Mihail Gusman A Haber'e konuştu: Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip / 20.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'ın belgeselini hazırlayan Rus gazeteci Mihail Gusman A Haber'e konuştu: Dünya çapında emsalsiz bir kişiliğe sahip / 20.06.23

Takvim 03:10
02

Beşiktaş'ta Ekuban sürprizi! Beşiktaş Trabzonspor'un eski yıldızı için atağa kalktı: Teknik direktör Şenol Güneş onay verdi... / 21.06.23

Takvim 01:11
03

Ekrem İmamoğlu'nun 'Sözcü'leri Faik Öztrak'a fena ayar verdi: Siyasiler koltuklara yapışıp kalıyor / 20.06.23

Takvim 04:47
04

LGBT terörüne destek veren Ahmet Mümtaz Taylan'a tepkiler dinmiyor: Batı'nız buysa Batı'nız batsın! / 20.06.23

Takvim 01:21
05

AK Parti'de yeni görevlendirmeler! MYK'da boş kalan 3 koltuk için isimler belli oldu / 20.06.23

Takvim 03:28
06

Rus gazeteci Gusman, Başkan Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırladı: O sadece büyük bir siyasetçi değil, büyük bir kişilik, büyük bir karizma / 20.06.23

Takvim 03:06
07

EYT'liye prim formülü! Kimler hangi tarihlere dikkat etmeli? Daha az ödeme için ne yapmalı?

Takvim 02:51
08

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı pozisyon aldı! İmamoğlu'na 'Delege bizde, karar bizde' ayarı: Faik Öztrak'tan "İşine bak Ekrem" mesajı / 20.06.23

Takvim 03:47
09

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan ile görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarih verdi / 20.06.23

Takvim 02:53
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