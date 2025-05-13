Başkan Recep Tayyip Erdoğanın 30 Ağustos Zafer Bayramında yaptığı iç cephe çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde 254 gün sonra terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıkladı. Başkan Erdoğan’ın kararlı duruşu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin stratejik desteğiyle devlet aklı devreye girdi. Hiçbir pazarlık ve taviz içermeyen bu süreç, tüm siyasi partilerin desteğiyle geniş bir toplumsal mutabakata dönüştü. Peki 254 günlük süreçte kritik dönemeçlerde neler yaşandı? İşte adım adım Terörsüz Türkiye süreci...