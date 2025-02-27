Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovu Ankarada ağırlamıştı. Erdoğan, Zelenskiy ile görüşmesinde arabuluculuk toplantıları için ideal ev sahibinin Türkiye olduğunu söylemişti. Lavrovun ABD-Rusya heyetlerinin İstanbulda bir araya geleceğini duyurması ise arabuluculuk çalışmalarında Türkiyenin ön plana çıktığını bir kez daha gösterdi.